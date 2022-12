Nina Zilli contro Elodie su Twitter? “Esci le canzoni | non la…” FOTO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nelle ultime ore è scattata una seria polemica attorno ae alleun po’ forti pubblicate sui social network. Tra le colleghe che sembrano essersi scagliatedi lei – almeno secondo i fan – c’èche scrive su: “le, non la fi*a“. La cantante piacentina non mette un destinatario a questo messaggio, ma molti hanno pensato che si trattasse proprio dell’artista classe 1990 di Roma. Rule num. 1: pic..com/uOHMQEuukN —(@) December 14, 2022 Il nuovo concerto al Forum ha portatoha pubblicare delleun po’ audaci, che a molti sono piaciute ma che hanno ...

