Nicolas Cage ha rivelato quale potrebbe essere il suo miglior film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Parlando della sua vasta carriera,ha svelatosecondo lui lae interpretazione del suo curriculum. In una recente intervista,ha parlato di quello che pensaildella sua carriera. L'attore ha spaziato nei generi e nelle tipologie di ruolo, passando alla storia come uno degli interpreti più camaleontici e carismatici della sua generazione. Con Hollywood ha avuto un rapporto altalenante e per sua stessa ammissione, il contesto creativo con cui si trova più a suo agio è quello indie. Non sorprende quindi che come suoabbia nominato Al di là della vita, un titolo ...