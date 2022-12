“Neanche io me lo posso permettere” Ginevra Lamborghini | soldi e famiglia | rivelazione bomba

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non si sono ancora calmate le voci dopo il rientro, per appena una settimana, al GF Vip 7 cheha trovato il modo di fare parlare di sé. Nelle ore scorse ha avuto un incontro chiarificatore con Oriana Marzoli sul caso Antonino. Parole che, da una parte e dall’altra, non sono piaciute ai telespettatori che hanno sparato a zero. Scrive un’utente: ““Ma ragazzi ma che gioco è? Lei sembra di capire che sia entrata per Antonino e poi??!!”. “Non dico che si devono scannare peròcosì Boh vai a capire!non mi piace dall’inizio! Impostata troppo! Senza la sorella e Antonino di lei si parlerebbe ben poco!”. E ancora: “, anche meno. Signorini ti ha messa lì non x fare la paciera ma x mettere zizzania fra queste due verso Antonino e tu non hai capito il senso. Mi hai ...

Today.it

... il problema dei cyberbullismo: ' Il mio sogno per fortuna non è essere bella ela sosia ... ' Finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allorastare tranquilla . Perché ...... 'Il mio sogno per fortuna non è essere bella eessere la sosia dei miei genitori. In ... Finché di me si dice che sono bruttarestare tranquilla. Le persone buone e gentili sono belle ... Gf Vip, Ginevra Lamborghini contro l'azienda di famiglia: "Un pieno dura 15 minuti, neanche io posso permettermelo" L'ex gieffina, che al momento si trova di nuovo all'interno della Casa, è tornata a parlare del perché lei la macchina di lusso dell'azienda del papà non se la può permettere ...