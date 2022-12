Nba | Utah - New Orleans 132 - 129 OT | highlights

Pianetabasket.com

Gli highlights della vittoria 132 - 129 degliJazz sui New Orleans Pelicans, che vengono così scavalcati dai Memphis Grizzlies in vetta alla ...Tre successi casalinghi su quattro nella notte italiana di venerdì in. L'unica vittoria esterna è degli Heat che passano in volata a Houston grazie al nuovo career ...Milwaukee Bucks 142 - 101... NBA- Gli Utah Jazz fanno perdere il posto alla capolista New Orleans Ecco tutti i risultati della notte del 15 dicembre di regular season NBA 2022/23. Successo anche per Miami, Phoenix e Utah.Utah supera New Orleans all'extratime, Milwaukee sconfitta dai Grizzlies, alla settima vittoria consecutiva. Dopo cinque schiaffi di fila, i Suns tornano a sorridere battendo i Clippers ...