NBA | i risultati della notte 16 dicembre | Grizzlies volanti | Bucks travolti! Vincono Heat | Jazz e Suns

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non tanto ricca di partite, laNBA, perché ce ne sono state quattro. La ricchezza, però, ha varie forme, e allora ecco che la si può trovare negli eventi che si sono andati a succedere lungo le ore sui parquet americani, soprattutto in relazione al colpo più roboante e inaspettato che ci potesse essere. Ci si aspettava una partita vibrante, ma i Memphis(19-9) fanno di meglio e fanno letteralmente ciò che vogliono dei Milwaukee(20-8). 142-101 il punteggio finale, con iche realizzano anche 47 punti nel terzo quarto. Tripla doppia da 25 punti, 10 rimbalzi e 10 assist per Ja Morant, otto gli uomini in doppia cifra di cui cinque in uscita dalla panchina: la tempesta perfetta, per farla breve. Non può farci molto Giannis Antetokounmpo, che realizza 19 punti al pari di Bobby Portis. Memphis ...