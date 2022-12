Napoli - Villarreal | Attesi oltre 20 000 spettatori allo Stadio Maradona

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per la gara amichevole di domani sera alle ore 20:30 contro il,sono previsti almeno 20 mila,ecco cosa fa sapere il quotidiano La Repubblica :"Da domani sera la parola ritornerà al campo, con la prima delle due amichevoli organizzate alla vigilia di Natale: alle ore 20.30 contro gli spagnoli del, con almeno 20 mila tifosiin tribuna . Mercoledì 21 dicembre (ore 20) la replica a Fuorigrotta, con la capolista della Serie A che ha scelto come suo secondo sparring partner il Lille, formazione francese".

CalcioNapoli24

Reina e Albiol sono molto felici di tornare a, di fare una buona partita perché conservano ...di giocare che si identifica molto con quello che noi proviamo a fare anche se sono alda ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, altro test importante per la formazione di Luciano Spalletti in vista della ripresa della Serie A. La capolista della massima divisione italiana ha svolto un buon ritiro in ... Napoli-Villarreal: un test che anticipa la Champions, ancora contro Quique Setien L’allenatore del Villareal Quique Setien, avversario del Napoli domani nell’amichevole del Maradona, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno della quale vi proponiamo un breve estrat ...Khvicha Kvaratskhelia ha attirato su di sé l'interesse del Real Madrid ed è arrivato anche il parere dell'allenatore ...