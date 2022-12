(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tredi persecuzioni, di fronte alle quali avrebbe pensato al suicidio. La vittima degli atti diè un ragazzo di 14di, in provincia di, che – secondo i carabinieri – sarebbe stato preso di mira da cinque ragazzi tra i 15 e 18, quest’ultimo minore all’epoca dei fatti, tre dei quali destinatari di una misura cautelare e collocati in comunità. Tra i treci sono anche due ragazzi già indagati nell’ambito del procedimento penale relativo al suicidio di un 13enne, Alessandro Cascone, avvenuto lo scorso 1 settembre sempre nel paese dell’hinterland napoletano. Le vessazioni sarebbero, secondo le indagini dei militari dell’Arma, sfociate anche in una violenta aggressione fisica avvenuta nel settembre scorso nella quale la vittima ...

Il Fatto Quotidiano

Un ragazzo di 14 anni di Gragnano , in provincia di, è stato vittima negli ultimianni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Lo rendono noto i Carabinieri. Cinque i ...Un ragazzo di 14 anni di Gragnano, in provincia di, è stato vittima negli ultimianni di una serie di atti di bullismo di fronte ai quali avrebbe anche manifestato la volontà di togliersi la vita. Lo rendono noto i Carabinieri. Cinque i ... Napoli, tre anni di bullismo verso un coetaneo: fermati 3 minorenni a Gragnano Mentre per quanto riguarda il fuorigioco semiautomatico, come già annunciato, l’obiettivo è introdurlo a gennaio, “al massimo entro il 27, quando inizierà il girone di ritorno”. La Fifa stessa aveva p ...DOVE VEDERE NAPOLI VILLARREAL – Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Dopo dieci giorni di ritiro in Turchia e due amichevoli disputate, i ragazzi di Spalletti hanno effettuato ieri il p ...