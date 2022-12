Napoli | punta la pistola alla tempia del medico | Se mia moglie muore | ti sparo La denuncia social

Fanpage.it

un uomo ha puntato una pistola alla testa di una dottoressa del 118 e l'ha minacciata, ... entrati nell'appartamento il marito della signorauna pistola alla testa della Dottoressa del ...... Nessuno Tocchi Ippocrate, è accaduto nella tarda serata di ieri a calata Capodichino, a. E ... entrati nell'appartamento il marito della signorauna pistola alla testa della dottoressa del ... Punta la pistola alla testa del medico del 118 a Napoli: Se mia ... Cose, queste (ma i boatos su Giuntoli non si spengono e francamente fossi un tifoso del Napoli la cosa mi farebbe girare non ... (da Roma in giù le ipotesi sono invariabilmente legate a punti di ...A Napoli si è sciolto il sangue di San Gennaro: si ripete il miracolo laico alle 10.56 del venerdì 16 dicembre 2022.