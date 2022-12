Napoli | pestaggio ad un tifoso dell’Ajax | nei guai tre ultras della Curva A

(Di venerdì 16 dicembre 2022) TreA delneiper aver pestato unin via dei Tribunali Durante la notte il personaleDIGOSQuestura diha dato esecuzione a un’ordinanza applicativamisura cautelare del divieto di dimora emessa nei confronti di tre tifosiaderenti ai gruppi “Rione Sanità”, “Mastiffs” e “Masseria”, sedenti nellaA dello Stadio Diego Armando Maradona, ad emettere il provvedimento la Procura di. I tre sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate, fatti accaduti lo scorso 11 ottobre ai danni ...

La Repubblica

S., tutti e tre didetenuti per altre cause. Dalle intercettazioni captate dagli inquirenti ...rapporto confidenziale intrattenuto dai tre pubblici ufficiali con i detenuti autori del...- ad avviso della pubblica accusa - è colui che dopo il brutalee le continue richieste ... , tutti e tre didetenuti per altre cause. Fissato il primo riesame Intanto gli avvocati ... Napoli, immigrato pestato sul lungomare per rubargli la bicicletta Punito per aver speso i soldi del clan alle slot machine. Emerge anche un altro particolare nel corso della maxi operazione conclusa dai carabinieri del gruppo provinciale di Napoli, che ha portato al ...Il pestaggio due settimane fa: il 51enne originario dello Sry Lanka ha subito un intervento al volto per le fratture e non riesce ancora a parlare ...