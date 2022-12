Napoli | il Natale delle Acli tra concerti e pasti caldi ai senzatetto

Fanpage.it

Anche il museo Archeologico Nazionale di(Mann) si prepara ad affrontare, racconta all'AdnKronos il direttore Paolo Giulierini, un "all'insegna dell'inclusività e dell'accoglienza. Una ..." Sulle maglie a tema natalizio lanciate dalnelle amichevoli : " L'animazione sull'... Abbiamo finito quasi tutto quello che abbiamo lanciato a tema. " Sulle amichevoli : " Servono a ... Luci di Natale a Napoli, polemiche sul cappello gigante a piazza Dante: è brutto Tutte le voci in una sola voce alla Parrochia San Gioacchino di via Orazio a Napoli: è qui che infatti che si è esibito il coro di Natale formato dagli alunni ...Babbi in Moto a Napoli: sfilata di motociclisti vestiti da Babbo Natale Si tratta di un evento creato da motociclisti per motociclisti, uno dei pochissimi del Sud Italia. Tuttavia non si può negare la ...