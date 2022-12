Napoli | definito lo scambio Zanoli-Bereszynski Contini torna al Napoli

MondoNapoli

Fumata bianca, mancano solo gli annunci ufficiali che arriverano presto.e Sampdoria hannouno scambio di mercato, un 'menage a trois' visto che coinvolge addirittura tre calciatori: due quelli destinati a trasferirsi dalla Liguria al Golfo, uno invece che ...È statolo scambio sull'assee Genova, sponda blucerchiata. Lo annuncia il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Nell'operazione Zanoli - Bereszynski è coinvolto ... Sky – Definito scambio tra Napoli e Sampdoria: Zanoli vola in Liguria, in azzurro Contini e Bereszynski Napoli, tifosi in festa: c'è già l'annuncio sul doppio rinforzo per gennaio. Sorride anche Spalletti, due rinforzi per lo Scudetto ...A Napoli si è sciolto il sangue di San Gennaro: si ripete il miracolo laico alle 10.56 del venerdì 16 dicembre 2022.