Mourinho | in Portogallo lo vogliono Commissario Tecnico

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nonostante l’assedio dei media ad Albufeira, bocche cucite da Josée da tutto l’ambiente della Roma sull’idea che lo Special One assuma la direzione del. Non ci saranno né conferenze stampa, né interviste. Ma intanto si parla di un incontro già avvenuto tra il procuratore del mister, Jorge Mendes e il presidente federale Fernando Gomes. Il quotidiano A Bola ha proposto un sondaggio su chi debba essere il successore di Fernando Santos. In una lunga lista di candidati,vince con il 40% dei consensi. Secondo e molto staccato è Rui Jorge, con solo l’11%: già Ct nel 2004, da molti è considerato come il favorito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Triangolo Roma,: così stanno le cose© LaPresseEd è più che normale che in cima alla lista ci sia proprio José, per quanto da tenere in considerazione ci sono ...e il doppio incarico colIntanto l'ambiente Roma fa fronte anche alla vicenda. La nazionale portoghese dopo il fallimento Mondiale ha esonerato Santos e sta ... Mourinho, Portogallo in pressing: ieri subito un vertice Secondo il Corriere dello Sport i vertici federali portoghesi sarebbero a contatto con Jorge Mendes, procuratore storico dello Special One. Lo stesso Mourinho starebbe valutando l'idea di accettare il ...Parar é morrer, recita un famoso proverbio portoghese. Che poi vuol dire: Fermarsi è morire. E la Roma sbarcata ieri sera a Faro, in Algarve, ora non vuole fermarsi. Tutti ...