Motorola Moto G53 ufficiale | la fascia bassa ha un nuovo comandante

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) IlG53 è stato appena presentato, andando a rispolverare ladel mercato per quanto concerne la proposta della casa alata. Il device si presenta comunque bene ed include, per prima cosa, uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono è spinto da un processore Snapdragon octa-core di Qualcomm (non meglio precisato), con 4/8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP e di un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenta un sensore unico da 8MP. IlG53 supporta le connettività 5G, Wi-Fi e USB-C ed include la certificazione IP68 contro ...