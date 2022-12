Morto Sinisa Mihajlovic | quale malattia e evento scatenante lo ha portato via troppo presto

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Puroggi 16 dicembre. Nessuna fake news in questo venerdì di metà dicembre, dopo che della dipartita del calciatore e allenatore serbo si era scritto a sproposito per mesi, generando fake news dai click decisamente facili. Dalle bufale si piomba (pur) nella cruda realtà dei fatti:ci havia il noto e amato personaggio sportivo ma (soprattutto)ultimoha fatto precipitare irrimediabilmente la situazione negli ultimi giorni?aveva 53 anni ed è venuto a mancare oggi a Roma, all’età di soli 53 anni. La sua lotta contro unagrave e beffarda era ...

Agenzia ANSA

E, più volte, nel corso di questi anni difficili, ha pubblicato alcuni post su Instagram pieni d'amore, a sostegno del marito (MIHAJLOVIC È- LE TAPPE DELLA MALATTIA -E IL ...Mihajlovic è( LA SUA FOTOSTORIA ). Lo annuncia all'ANSA la famiglia del tecnico serbo, che ha diramato un comunicato nel quale annuncia la scomparsa, definendo la sua morte 'ingiusta e ... Morto Sinisa Mihajlovic, l'ex allenatore del Bologna (ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso d'assalto ed è andato in crash ...Il mondo dello sport piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto in una clinica di Roma all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta della ...