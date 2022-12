Morto Sinisa Mihajlovic | l’omaggio della politica | i messaggi di Meloni | Salvini | Renzi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Da Giorgiaa Matteo, da Enrico Letta a Matteo, da Carlo Calenda a Giuseppe Conte. Laitaliana rende omaggio aoggi all’età di 53 anni. L’allenatore ed ex calciatore serbo, ricoverato da alcuni giorni a Roma, era malato di leucemia. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia. “Non ci voglio credere, ...

Mihajlovic. L'ex calciatore e allenatore serbo aveva 53 anni. 'La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il ...Durante la sua carriera da calciatore,Mihajlovic ,oggi all'età di 53 anni dopo aver lottato per tre anni con la leucemia, è stato un maestro nel calciare le punizioni . In Serie A, il serbo ha realizzato 28 reti su punizione,... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio (ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso ...Il calciatore ascolano è diventato grande proprio con Mihajlovic Un saluto speciale quello di Riccardo Orsolini, calciatore marchigiano di Ascoli Piceno che ha Bologna ha avuto come allenatore Sinisa ...