Morto Sinisa Mihajlovic | le cause della morte dell’allenatore serbo

Agenzia ANSA

ROMA -Mihajlovic è. L' ex calciatore e allenatore serbo è venuto a mancare oggi a Roma, all'età di 53 anni, al termine di una battaglia contro una forma aggressiva di leucemia che lo aveva ...Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'allenatore serbo èa 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia che durava dal luglio del 2019. Mihajlovic ha combattuto la malattia con il suo ... E' morto Sinisa Mihajlovic - Lazio La confisca fa seguito al patteggiamento dei responsabili della società, Antonio Sedino e Elisa Cristhal Zanarotto, arrestati nel gennaio scorso per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio ...Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...