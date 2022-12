Morto Mihajlovic | funerali lunedì Alla clinica Paideia gli omaggi di Ferrero e Mancini

Agenzia ANSA

L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, e l'ex pugile Vincenzo Cantatore sono stati alcuni di ...Lutto nel mondo del calcio, èSinisa. l'ex calciatore serbo di Lazio, Roma Sampdoria e Inter, nonché allenatore di tanti club in Serie A, è deceduto in una clinica a Roma all'età di 53 anni, dopo aver lottato ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio La Lazio, tramite i propri canali social, ha pubblicato un video con il quale ha voluto ricordare, omaggiare e salutare Sinisa Mihajlovic. Le immagini scorrono con una musica in sottofondo e le parole ...«La vita non si vive senza problemi ma cercando ogni volta di superarli». Sinisa Mihajlovic diceva così ai suoi giocatori e non ha mai avuto paura di dimostrarlo neanche ...