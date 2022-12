Morto in ospedale | famiglia ipotizza omicidio volontario

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Con un breve periodo di ventilazione assistita, temporanea e mirata, la situazione si sarebbe risolta e il paziente si sarebbe potuto salvare. Ma pur sapendo questo, i medici non sono intervenuti: "...

ilmessaggero.it

Ma pur sapendo questo, i medici non sono intervenuti: "hanno deciso di farlo morire", denunciano i familiari di un 81enne deceduto il 20 dicembre 2020 all'di Lugo. Sulla base di quanto ...La moglie è stata sottoposta a due interventi chirurgici all'veronese di Borgo Trento, e ... Il maritosuicida Michele Beato Ravello, il padre muore in ospedale, il compagno mezz'ora dopo a casa: la tragedia di Stefania rimasta sola a Conducente di autobus, autista dell'Atvo, è morto a soli 53 anni per un malore improvviso. Fabio Santangelo è stato colto dal malore fatale mentre era sul ...Con un breve periodo di ventilazione assistita, temporanea e mirata, la situazione si sarebbe risolta e il paziente si sarebbe potuto salvare. (ANSA) ...