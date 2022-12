Monza | chiesti 4 anni e 10 mesi per Armando Izzo per associazione camorristica e frode sportiva

IlNapolista

1 Guai giudiziari per Armando Izzo . Per il difensore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiesto 4 anni e 10 mesi di carcere con le accuse di concorso esterno in associazione camorristica e due episodi di frode sportiva. Ieri è ..."Nel caso della piccola Diana in tanti si sonoperché nessuno avesse segnalato la situazione ai servizi sociali. Purtroppo questo oggi può ... uno attivo sul territorio diBrianza e uno ... Monza, chiesti 4 anni e 10 mesi per Armando Izzo per associazione ... Armando Izzo carcere, È la condanna chiesta dalla Dda di Napoli nei confronti del difensore del Monza, Armando Izzo ...Per la Procura non ha un ruolo operativo all’interno della scuola, ancora aperto il filone principale dell’indagine. Le famiglie dei due bambini più gravi si sono opposte ...