Mondiali | in Argentina è febbre da finale | la promessa di Del Potro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lasciare il tennis non è stata una decisione facile. Soprattutto perché subita, più che ponderata. L'ha ammesso Juan Martin Del, in una recente intervista al quotidiano argentino La Nacion. "Non ...

Con una posta in palio così importante e con degli uomini squadra in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della gara per i betting analyst è gara da tripla con l'1 dellaa 2,77, ...Ovvero in caso di vittoria dell'aidi calcio. Del Potro fa sognare: "Se l'vince i..." La finale con la Francia potrebbe incoronare Leo Messi, leader dell'...Lasciare il tennis non è stata una decisione facile. Soprattutto perché subita, più che ponderata. L'ha ammesso Juan Martin Del Potro, in una ...MONDIALI 2022 - Ripeto un detto che mi è caro: "Se torturi i numeri abbastanza a lungo, confesseranno qualsiasi cosa".