Nico Gonzalez assisterà di persona alla finale mondiale fra la sua Argentina e la Francia in programma domenica alle 16 a Doha in Qatar. L'esterno della, costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un infortunio muscolare riportato in allenamento, è stato invitato dal ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, e il club viola, come ...... Joško Gvardiol ( Croazia ): Tra tutte le giovani promesse presenti al, il centrale ... Dall'Italia si sono registrati interessamenti immediati di Atalanta e. Nico Williams ( ... Mondiali: Fiorentina autorizza Gonzalez a volare in Qatar - Calcio È finito il sogno del Mondiale per il Marocco, eliminato in semifinale dalla Francia. I ragazzi di Regragui ce l’hanno messa tutta e comunque, a prescindere da come sia andata, ...Nico Gonzalez assisterà di persona alla finale mondiale fra la sua Argentina e la Francia in programma domenica alle 16 a Doha in Qatar. (ANSA) ...