Mondiali di Nuoto | Tommaso Ceccon medaglia d' oro nei 100 misti

RaiNews

L'azzurro Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri misti uomini aiin vasca corta di Melbourne. Il campione italiano ha chiuso con il tempo di 50.97, precedendo i canadesi Javier Acevedo argento in 51.05 e Finlay Knox bronzo in 51.10. Gara straordinaria di ...Aidi vasca corta a Melbourne torna a trionfare l'Italia: torna ad essere il migliore Thomas Ceccon, l'azzuro polivalente già campione mondiale in vasca lunga a Budapest a giugno nei 100 dorso. ... Terza giornata di mondiali di nuoto a Melbourne: altri due argenti e un bronzo per l'Italia Altra medaglia per l'Italia del nuoto: l'azzurro chiude con il tempo di 50"97. che vale il titolo iridato. Secondo Javier Acevedo, argento in 51"05 ...IN AGGIORNAMENTO - Pochi azzurri ma sempre di grande qualità nel quarto turno di finali dei XVI Mondiali di vasca corta ... "Sono contento di aver nuotato sotto i 51''. Non me l'aspettavo ma mi ...