Mondiali di Nuoto | Ceccon senza pietà vince nei 100 misti | “Un oro che volevo”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Melbourne – La prima medaglia d’oro per Thomasaiin Corta ha il sapore della potenza. E non è più scontato. Uno dei talenti migliori che la storia delitaliano ha portato alla Nazionale Azzurra si è preso un titolo eccezionale nei 100. Prima davanti agli altri in finale, poi per pochi attimi secondo dietro e poi eccolo di grande velocità e voglia dire uscire nell’ultima fase di gara e conquistare lo Scettro del Migliore con 50”97: “Lol’oro e me lo sono preso”. Ha detto il campione del mondo ai microfoni di Raisport. (foto@DeepBlueMedia) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Sport Fanpage

L'azzurro Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri misti uomini aiin vasca corta di Melbourne. Il campione italiano ha chiuso con il tempo di 50.97, precedendo i canadesi Javier Acevedo argento in 51.05 e Finlay Knox bronzo in 51.10. Gara straordinaria di ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti melbourne 2022, tutte le medaglie degli azzurri Sono otto le medaglie italiane aiin vasca corta a Melbourne. L'ultima in ordine ... Scandalo ai Mondiali di nuoto in vasca corta: falsata una finale per un errore dei giudici Oro e record del mondo per la Francia che vince in 1’2733 la staffetta mista, Manaudou torna sul podio e Grousset si conferma in forma. Argento per la Australia con 1’2803, bronzo per l’Olanda con 1 ...I risultati delle semifinali e finali della quarta giornata di gare da Melbourne, Australia, dove sono in corso i Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta.