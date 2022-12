Agenzia ANSA

...per assicurare la tutela dell'ordine pubblico nel quadro del match Croazia - Marocco ai... Sabato, l'Avenue des- Elysées, il grande viale simbolo di Parigi fra Place de la Concorde e l'...... che ha regalato la finale deiin Qatar contro l'Argentina. In collegamento per "Linea notte" da Parigi, la giornalista si trovava nelle strade della città, nello specifico sugli- ... Mondiali: Champs-Elysées chiusi per la finale Francia-Argentina (ANSA) - PARIGI, 16 DIC - Sono circa 12.800 i poliziotti e gendarmi mobilitati sabato in Francia per assicurare la tutela dell'ordine pubblico nel quadro del match Croazia-Marocco ai Mondiali ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali, i festeggiamenti a Parigi per la vittoria della Francia contro il Marocco VIDEO ...