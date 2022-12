Miss Bum Bum contro Ivana Knoll | atmosfera bollente tra sexy fan

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ai Mondiali di calcio del Qatarè riuscita a riscuotere un’enorme successo. Latifosa croata è diventata popolare per i suoi outfitindossati allo stadio, per assistere alle sfide della sua Croazia e non solo. La bella modella croata ha poi anche preso in giro con sfacciati sfottò i team eliminati dalla sua Croazia, ovvero Giappone e Brasile e adesso è stata ricambiata con la stessa moneta.Bum Bum, superfan di Leo Messi e dell’Argentina ha schernito la bellaL’affondo di Mss Bum Bum Suzy Cortez , 32 anni, modella brasiliana e star di un concorso di bellezza, fa il tifo per l’Argentina visto il suo amore per Messi e non ha esitato a pungere. E dopo il 3-0 dell’Argentinala Croazia, la ...