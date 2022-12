Milan | Tonali | «Per lo Scudetto ci crediamo Futuro? Potrei dire anche di voler restare a vita»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sandro, centrocampista del, ha parlato della stagione e dela La Gazzetta dello Sport Sandro, centrocampista del, ha parlato della stagione e dela La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Siamo fiduciosi per lo: primo perché ancora non si sono giocate la metà delle partite e secondo perché siamo davvero forti. Abbiamo più esperienza dell’anno scorso, ora dobbiamo provarle a vincere tutte. Restando uniti possiamo riuscirci. In questo modo abbiamo vinto lolo scorso anno». PIOLI – «Lui è il nostro trascinatore e tenta di tirare fuori il meglio da noi e ci dà equilibrio. Dà sempre tanti consigli,se non posso...

Milan News

... offre un'ottima fotografia: i milanisti degli Emirati vestono la maglia di Ibra, una vecchia 3 di Maldini, una 9 in omaggio a Giroud, e poi la 8 di. Che confidenzialmente chiamano "Sandro", ...Liverpool -, la probabile formazione dei rossoneri(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Pobega, Gabbia, Thiaw, Kaluli;, Krunic; Rebic, Adli, Saelemaekers; Lazetic. All.: Pioli Tonali a MilanTv: "L'obiettivo è quello di continuare a vincere trofei. Pioli fondamentale per me" Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato della stagione e del futuro a La Gazzetta dello Sport Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato della stagione e del futuro a La Gazzetta ...Dal ritiro di Dubai prende, Sandro Tonali , centrocampista del Milan ha parlato a Sky Sport, Dazn, Mediaset, Gazzetta dello Sport e Milan Tv: " La sconfitta col Napoli Qualche rimpianto c’è. Ma ci so ...