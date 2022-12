Milan | Tonali crede nella rimonta | “Siamo fiduciosi | questa squadra è davvero forte”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sandrodal ritiro dela Dubai analizza la seconda parte di stagione e la complicatache dovrà essere fatta per cercare di raggiungere il Napoli. “Mi chiedo perché non dovremmorci.per due motivi: mancano ancora più della metà delle partite e questo. Non so sepiù forti dell’anno scorso, ma abbiamo più esperienza. L’obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo”. SportFace.