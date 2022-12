Milan | Thiaw | 'Non siamo soddisfatti | col Liverpool dovevamo fare meglio Tutto da migliorare'

Pianeta Milan

La parola anche a Malick, che ha vissuto una giornata complicata: 'Non siamo affatto ... Ilè un grande club e io sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che ...IL TABELLINO- LIVERPOOL 1 - 4(4 - 2 - 3 - 1): Mirante; Kalulu,, Gabbia (27'st Simi), Pobega (22'st Bozzolan); Kruni (1'st Bennacer), Tonali (1'st Vranckx); Saelemaekers (22'st ... Milan, Thiaw: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato” Il portiere nel dopogara con il Liverpool: “Occasione buona per mettere minuti nelle gambe”. Il difensore: “Risultato troppo pesante” ...AMICHEVOLI - Diamo i voti all'amichevole di lusso della Dubai Super Cup che si è giocata allo stadio Al Maktoum.