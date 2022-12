Milan | Messias | “2022 anno bellissimo | ma ora non possiamo sbagliare perchè il Napoli vola”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’attaccante del, Junior, ha parlato della preparazione in vista del ritorno in campo a gennaio e delle emozioni vissute nel corso del. Queste le sue parole aTV dal ritiro dei rossoneri a Dubai: “Siamo tornati dopo questi 15 giorni di vacanza, è una cosa nuova. È tanto che non succedeva. Un Mondiale si è sempre disputato in estate. Non c’è mai questa pausa così lunga a novembre e dicembre. Però ci siamo ritrovati tutti abbastanza bene. Sia fisicamente sia mentalmente. Ci ha dato un po’ di recupero in più. Dobbiamo prepararci bene. Infatti in questi giorni dobbiamo fare del nostro meglio. Soprattutto a gennaio ci sarpartite importanti per il campionato, dobbiamo ripartire al meglio”. Sempre con riferimento al campionato da affrontare da gennaio in avanti, poi afferma: ...