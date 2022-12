Milan | il budget del Chelsea per Leao | Primapagina

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-16 00:45:00 Arrivano conferme: Giù il sipario, la stagione di Armando Broja finisce qui. 18 presenze e il primo gol in Premier League. Dopo i prestiti al Vitesse e al Southampton sarebbe dovuto essere il momento per affermarsi in Blues, ma non sarà così. Rottura del legamento crociato del ginocchio in un’amichevole con l’Aston Villa, operazione già fissata e tanti saluti. IL NUOVO ARRIVO – Il ko di Broja spinge ila tornare sul mercato attaccanti già per il mese di gennaio. Con il Molde si stanno definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’ivoriano classe 2002 David Datro Fofana. Ma i Blues non si fermano qui. Oltre a Fofana arriverà anche un altro attaccante, possibilmente un top da mettere in tempi brevi nelle mani di Potter.– A Rafaelfischiano le orecchie, alancora di più. ...

