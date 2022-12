Mihajlovic “orgoglio della Serbia” | l’omaggio del presidente Vucic

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Sono estremamente colpito dalla notiziamorte di Sinisa, leggenda del calcio nostro ed europeo e patriota che amava lacon tutte le sue forze”. Il, Aleksandar, rende omaggio sui suoi profili social, a Sinisa, scomparso oggi a Roma all’età di 53 anni. “Il modo in cui ha compreso e giocato il calcio, in cui ha trascorso tutta la sua vita da giocatore e allenatore, sarà ricordato per il suo talento e il suo carattere unico. Il segno di Miha nello sport è stato colorato dalla passione che ha lasciato in campo, nonché dall’emozione sincera che non ha mai nascosto quando ha vinto o perso. Ha portato lo Stella Rossa ai vertici del mondo, segnando la parte...