Mihajlovic | Malagò | ' siamo tutti molto tristi e più poveri | era una persona speciale'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Nel mondo dello sportrattristati,piùper la scomparsa di Sinisa. Non era un cittadino italiano ma era un atleta che aveva deciso di vivere la sua esperienza da giocatore e poi da allenatore nel nostro paese. Ha sempre dimostrato di essere una, diversa. L'immagine e il prestigio di Sinisa comesono ancora superiori a quella di una grandissimo giocatore e di un eccellente tecnico". Così il presidente del Coni Giovanni Malagà ricorsa Sinisa, scomparso oggi all'età di 53 anni a Roma, a margine della cerimonia di apertura della prima edizione del Trofeo Coni Invernale che si disputerà in ...

prendono posizione Parola anche ad alcuni personaggi sportivi, fra cui l'allenatore di calcio del Bologna Sinisa, interrogato sul tema in un'intervista rilasciata al ...... proseguirà oggi con l'intervento dei numeri uno dello sport italiano,, Gravina più altri ..., in partenza per Cagliari, è alle prese con la conta dei disponibili. Ne ha 5 con il Covid (...