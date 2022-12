Mihajlovic | la malattia | la leucemia mieloide acuta Sintomi | mortalità | diagnosi e terapia della Lma

Il Riformista

Sinisanon ce l'ha fatta. L'allenatore serbo è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia che durava dal luglio del 2019.ha combattuto lacon il suo carattere da guerriero fino all'ultimo senza riuscire nell'impresa di salvarsi la vita. A inizio dicembre aveva fatto la sua ultima apparizione pubblica ...... ci ha lasciato Sinisa. È morto in una clinica di Roma all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta dellain conferenza stampa il 13 luglio 2019: "... Come sta Sinisa Mihajlovic, le ultime notizie sulle condizioni e la malattia dell’ex calciatore e all... Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...Non si è mai piegato né spezzato, Sinisa Mihajlovic, di fronte a nessuno. Era il suo bello, la sua unicità, il suo orgoglio. Alla fine ha ceduto solo a una malattia assassina ...