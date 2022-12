Mihajlovic | il ricordo di Infantino | 'La bellezza delle sue punizioni ha lasciato un segno indelebile nello sport'

BolognaToday

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha condiviso sui propri profili social il suodi SinisaEcco ildi Matteo Lepore, sindaco di Bologna, dopo la scomparsa di. PAROLE - "L'amarezza è tanta in questo momento. Avevi stabilito con Bologna un ...Nesta, Baresi, Batistuta, Balotelli, Donnarumma e tanti altri: tutti i post sui social per dire addio a Sinisacon parole ... È morto Sinisa Mihajlovic. Il ricordo dell’uomo che giocava “per vincere” La famiglia Mihajlovic ha ora diramato un comunicato nel quale ha annunciato la scomparsa del tecnico serbo, definendo la sua morte «ingiusta e prematura». «La moglie Arianna, con ...Simone Inzaghi: «Siamo stati famiglia, amici, colleghi». Cesare Cremonini: «Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità». Sono centinaia i saluti e i messaggi per ...