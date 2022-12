Mihajlovic | il cordoglio della Stella Rossa | 'A lui sia la gloria eterna!'

Corriere della Sera

Ecco la toccante lettera Ecco la toccante lettera pubblicata sul sito web ufficiale della Sampdoria dopo la morte di Sinisa. COMUNICATO - "Ho affrontato ogni partita come fosse la vita e ...Morte, Milan: 'Addio leggenda, ci mancherai' Il Milan, attraverso il proprio profilo su Twitter, ha voluto esprimere il suoper la scomparsa di Sinisa, ex tecnico ... Le reazioni alla morte di Sinisa Mihajlovic | Il cordoglio della politica e del mondo del calcio. Baresi:... Anche Virtus e Fortitudo si uniscono al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un grande uomo, che tra le sue ...“A nome mio e a quello di tutta la Regione Lazio voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Mihajlovic, un campione che nella sua carriera ha dato tanto alle due squadre di calcio ...