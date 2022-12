Mihajlovic | gli occhi lucidi di Paolo Maldini durante il minuto di silenzio prima di Milan-Liverpool

(Di venerdì 16 dicembre 2022)diper la scomparsa di Sinisadell'amichevole di Dubai tra ile il, club che il tecnio serbo allenò nella stagione 2015/2016. Particolarmente commosso e con gliil direttore dell'area tecnica rossonera,. In telecronaca per Dazn un suo grande amico, Dario Marcolin, che non è riuscito a trattenere le lacrime: "Difficile trovare le parole: grande uomo, grande persona. Io ho vissuto gli ultimi tre giorni in cui ha lottato fino alla fine, un grande abbraccio a lui e alla sua famiglia".

Perché, si sa,uomini si giudicano anche da ciò che dicono, ma, soprattutto, da ciò che fanno. Bisogna rimarcarlo oggi, in morte di, uomo vero, grande calciatore, grande allenatore, ...Una giornata inevitabilmente segnata dalla tragica notizia della scomparsa di Sinisa. Un lutto che ha colpito tutto il mondo del calcio, compresa la Roma che in giallorosso ...contro... Addio Sinisa Mihajlovic, gli ultimi mesi della battaglia Da domenica 11 dicembre era ricoverato presso la clinica Paideia, per un'infezione divenuta da subito grave a causa del sistema immunitario compromesso anche dalle pesanti terapie per sconfiggere la m ...Davide Calabria è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Liverpool. Il capitano rossonero, indisponibile per il match contro i Reds, ha voluto mandare un messaggio ...