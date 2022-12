Mihajlovic e la vita da laziale | dichiarazioni d' amore e la voglia di tornare mai esaudita

Fanpage.it

ROMA - "Tifo Lazio, se perdo con loro mi rode di meno" . Sinisanon ha mai nascosto la sua fede laziale. Sei anni in biancoceleste dopo aver vestito la maglia della Roma. Un sacrilegio per alcuni, non per lui. Maglia giallorossa dimenticata a Genova, ...Unanel calcio Unatrascorsa sui campi da calcio, prima da giocatore, poi come allenatore. In Italiagiocò due stagioni nella Roma (1992 - 1994) per poi approdare alla Sampdoria (... La vita privata di Sinisa Mihajlovic: lascia la moglie Arianna Rapaccioni e cinque figli Il 16 dicembre, dopo anni di lotta contro la leucemia, ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic. Alcuni dei tanti saluti arrivati da calciatori, cantanti, artisti e molti altri.Sinisa Mihajlovic è morto oggi, a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Era nato a Vukovar, cresciuto a Borovo, nella Jugoslavia di Tito. Lì aveva iniziato a giocare ...