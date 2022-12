Meteo del giorno | farà caldo a Napoli e Avellino?

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi ae non solo? Inziamo subito!In questo momento asta piovendo con piogge moderate; l'umidità è al 86% mentre le temperature medie, minime e massime registrate sono di 16.72°C, 15.66°C e 17.46°C rispettivamente. La velocità media del vento è pari a 6.51 km/h ed il cielo si presenta completamente nuvoloso (100%). Data la pioggia e l'alta umidità, oggi sarebbe ideale trascorrere un pomeriggio al chiuso dedicandosi ai propri hobby preferiti. Le temperature miti rendono del tutto adatto anche il prendere una buona tazza di tè fumante. Anche portarsi fuori casa un libro da leggere in mezzo al verde può essere un modo per trascorrere qualche ora nella natura, ...

I primi 15 giorni di dicembre si preannunciano freddi e gelidi, con uninstabile e neve anche ...le temperature massime oscilleranno intorno ai +2/4 C al Nord e tra i +7/8 C su molti tratti...Non sono esclusi dei fiocchi diffusi sulla pianuraPiemonte, con sconfinamenti verso Emilia e ... con accumuli a Livata oltre i 1200 metri come segnala la rete di meteorologi diLazio. Neve ... Meteo: Capodanno, clamorosa ipotesi proprio per la fine del 2022 e l'inizio del 2023; vediamo la proiezione Piogge e precipitazioni intense sono attese anche oggi, venerdì 16 dicembre. Diramata allerta arancione e gialla sulle regioni centrali.