“Messi o Maradona?” | la risposta di Totti scatena i tifosi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Domenica 18 dicembre si disputerà la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia, e il protagonista assoluto fin qui è Leo. La Pulce è da sempre oggetto del paragone con Diego Armando: nel corso degli anni, sono stati diversi i punti di vista su questo parallelismo ma complice la prestazione straordinaria in questo Mondiale del numero 10, molti opinionisti elevanocome il numero uno della storia del calcio. Lo storico capitano della Roma è sicuro: ecco le sue parole Durante un’intervista sul canale Twitch BepiTv1, l’ex numero 10 della Roma, Francesco, ha espresso il suo parere sul paragone tra i due argentini, oltre che a dire la sua in merito a Luciano Spalletti. Ecco le parole di:“è il calcio,è ...

Tutto Napoli

Che cosa ne pensi di questo MondialeL'Italia del 2006 dove sarebbe arrivata 'E' un bel Mondiale e vederlo dal vivo fa un certo effetto. E' la competizione più bella del mondo e ...I campioni in carica contro Lionele l'Albinceleste, con la Pulce che sogna di vincere l'unico grande trofeo che manca a una carriera immensa e che lo separa dal Diez Diego Armando. ... VIDEO - "Come fosse entrato suo figlio!", la gioia di Maradona quando Messi debuttò al Mondiale Il paragone con Maradona viene naturale, in particolare dopo ciò a cui abbiamo assistito nelle ultime gare. Messi è pacato, è una persona riservata che riesce sempre a dire le parola giuste al momento ...Francesco Totti è intervenuto in diretta su Twitch sul canale BepiTv. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso con riferimenti a Spalletti, Mourinho ...