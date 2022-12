Meloni sprona | “Subito nuove regole” Energia e immigrazione | Ue a rilento

(Di venerdì 16 dicembre 2022), Mediterraneo ed. Questi i tre temi al centro dell'attenzione di Giorgiaieri a Bruxelles per il Consiglio europeo, che si apre con il «caloroso benvenuto» al premier italiano da parte del presidente Charles Michel. La presidente del Consiglio, Giorgia, durante il vertice Ue nel corso della discussione sul Vicinato Meridionale, evidenzia l'importanza di adottare una visione strategica da parte dell'Ue nei confronti dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. L'Italia riconosce l'importante potenziale dei Paesi dell'area che possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Unione, con la quale condividono le stesse sfide, tra cui la migrazione e il tema dei rincari dell'. La presidente del Consiglio, nel merito, sostiene la proposta spagnola di un Summit ...

Il Tempo

Ma soprattutto una voce quasi unica chel'assessorato alle politiche sociali a velocizzare i ... Da una parte l'attacco del partito di Giorgia, che punta il dito contro l'abusivismo, l'...... afferma la premier Giorgia. "Abbiamo smentito i gufi nazionali", commenta il ministro dell'... In dettaglio, la Commissione Europeal'Italia a proseguire sulla via delle riforme, e in ... Energia e immigrazione, Meloni sprona l’Ue: “Subito nuove regole” Immigrazione, Mediterraneo ed energia. Questi i tre temi al centro dell'attenzione di Giorgia Meloni ieri a Bruxelles per il Consiglio europeo, ...La manifestazione si terrà domani mattina in piazza del Carmine per protestare contro la Legge di Bilancio proposta dal governo ...