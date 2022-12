Meloni al primo Consiglio Ue da Presidente | ecco il dialogo con Orban prima della riunione

Sky Tg24

...compiuta e ipermondana ideologizzazione radicale Il fatto che la seconda è considerata dal...Stampa il candidato alla segretaria dice che serve un grande partito riformista "altrimenti...... a partire dalgennaio, durerà 8 mesi a fronte degli attuali 18 mesi, introducendo anche ... L'obiettivo, a più riprese già esplicitato dal Governo, è quello di rendere il Reddito di ... Meloni al Consiglio europeo: "Mi aspetto passi avanti su energia". Niente abolizione dell'Iva sul latte e sul pane, ma tessere annonarie in aiuto di chi non raggiunge i 15 mila euro. E uno sconcertante monito di Bruno Vespa in diretta TV: 'Se Giorgia non toglie il re ...Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha annunciato un vertice straordinario per il 9 e 10 febbraio, in cui i leader avranno un "dibattito intenso sulla migrazione" e suoi piani d'azione pre ...