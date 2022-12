Mbappé contro Messi | una finale per due

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Cinque gol a testa, un Mondiale da protagonisti e un sogno condiviso: alzare al cielo la Coppa del Mondo. Da una parte sarebbe il secondo trionfo consecutivo per il giovane fenomeno Kylian Mbappe, dall'altra il primo in assoluto e l'autentica ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria per la leggenda Lionel. Ladi Qatar 2022 sarà Francia-Argentina, ma anche e soprattutto il duello tra i due compagni del Paris Saint Germain che in verità non si amano. Seppur al momento le acque sembra si siano calmate, l'astio trae Mbappe iniziò al momento della firma del maxi rinnovo con il club parigino da parte del francese, quando ormai il suo passaggio al Real Madrid sembrava cosa fatta. Poi ci si è messo di mezzo anche il rapporto sicuramente più fraterno tra l'argentino e Neymar, che con Mbappe non si è mai ...