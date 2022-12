Matteo Bruno M5s | Campetto di Piero al buio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) – Il Consigliere M5S del Municipio Roma VIII(nella foto) ha presentato un atto nel quale impegna il Presidente del Municipio ad attivarsi affinché venga predisposto un sistema di illuminazione aldi. “Ildiha una duplice funzione molto importante per la cittadinanza: permette di svolgere attività motoria all’aria aperta e rappresenta un punto di incontro per gli abitanti del quartiere Roma 70. Però, ad oggi, i ragazzi sono costretti a interrompere l’attività sportiva appena cala il sole non essendo presente un impianto di illuminazione.” “Il municipio, come istituzione di prossimità, ha l’obbligo di attivarsi per garantire ai ragazzi di praticare l’attività sportiva anche nelle ore serali.”

Forbes Italia

...Natale messa a punto questa mattina al Viminale nell'incontro tra il ministro dell'Interno... la mappa delle baby gang in Italia Paura a Trastevere,Frattasi: "Telecamere anche nei vicoli ...Vespa, conduttore di ''Porta a Porta ed ex direttore del TG1, che intervista il presidente del ... il direttore de ''La Verità'', Maurizio Belpietro che intervista il ministro dell'interno,... Premio Ey Imprenditore dell'Anno: vince Matteo Bruno Lunelli La storia di Matteo Brunori si tinge d'azzurro. Il calciatore umbro che sta facendo faville in quel di Palermo, trasportato a suon di gol dalla Lega Pro alla serie B e ora fa lo stesso nella serie cad ...E' andata in scena all'Uni.Te, la Festa dello Sport organizzata dal Coni e dall'intramontabile presidente Italo Canaletti, dopo lo stop per la pandemia. Più di 130 i premiati, sia per i risultati otte ...