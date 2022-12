Masterchef 12 | cosa è successo nelle puntate di ieri 15 dicembre | le selezioni | chi è stato eliminato | ci sarà la replica in chiaro su Tv8?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’attesa è finita,Italia è tornato! Riaprono le cucine più famose della tv per conoscere chi, tra gli aspiranti chef protagonisti della nuova edizione,il nuovoitaliano. Un percorso tutto in salita fatto di sfide all’ultimo piatto tra mistery box, pressure test, e le immancabili “battaglie” in esterna. Alleanze, lotte senza esclusione di colpi, “tradimenti” tra i concorrenti in gara saranno alla base anche quest’anno della competizione culinaria più amata della tv. Siete pronti dunque per riassaporare le atmosfere di? Ecconella prima puntata.prime duedi12 A giudicare gli aspiranti chef come sempre i ...