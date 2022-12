Marvel’s Spider-Man 2 | confermata l’uscita nel 2023

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Insomniac Games ha confermato che-Man 2 uscirà nell’autunno delin esclusiva su PlayStation 5, secondo quanto riportato in un recente post sul blog di PlayStation che illustra le uscite di Sony per il. Jamie Mayer, uno degli scrittori di Insomniac, ha rilasciato una breve anticipazione di questa finestra di uscita qualche giorno fa, dicendo che sta attualmente lavorando al prossimo titolo in uscita nell’autunno, oltre al prossimo grande successo Marvel di Insomniac, Wolverine. Sembra che la data sia stata rivelata involontariamente ma ora abbiamo la conferma ufficiale che l’informazione sulè effettivamente vera. Il post sul blog descrive anche altri giochi per i quali Sony nutre grandi aspettative, come Forspoken, Hogwarts Legacy, Destiny 2: ...

Una notizia che farà la gioia di tutti i fan di- Man. Gli sviluppatori Insomniac Games hanno appena confermato l'arrivo di- Man 2 su PS5 nell'autunno del 2023. Questo giovedì, 15 dicembre 2022, Playstation ha pubblicato un nuovo articolo sul suo blog per parlare dei futuri successi che arriveranno nel ... Marvel's Spider-Man 2 confermato per l'autunno 2023: parla Insomniac Games