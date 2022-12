Marsiglia FederPetroli | “Qatar paese di estrema importanza per l’Italia | facciamo attenzione”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA – “In questo delicato momento per l’Europa ed in particolare per, bisogna faresu come si procede nell’Inchiestagate. Non si possono fare passi falsi. Ildel Golfo Persico è sempre stato di notevoleper le riserve di gas e grande partner del”. Lo dichiara il presidente diItalia, Michele, sull’inchiestagate che sta interessando il Parlamento Europeo e diversi deputati. “Ilè socio strategico del Rigassificatore AdriaticLng di Rovigo nelle acque nell’Offshore Adriatico, tra i primi paesi al mondo per riserve di gas e non ultimo, firmatario di un accordo di partnership per lo sviluppo del Progetto North Field East con Eni, dove il ...

Notizie Geopolitiche

