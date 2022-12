Marocco | il ct Regragui | “Delusi di non giocare la vera finale | ma abbiamo un podio da raggiungere”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Siamodi nonla, ma c’è un terzo posto dae vogliamo salire sulper finire bene il torneo. Non sarà facile, lo sappiamo. Ogni gara è importante, vogliamo vincere e arrivare terzi per migliorare la nostra classifica FIFA”. Walid, commissario tecnico del, parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida per il terzo posto ai Mondiali contro la Croazia. “I calciatori hanno ancora fame, vogliamo finire bene. Sarebbe bello portare a casa una medaglia.una buona rosa, ho fiducia nei miei giocatori e chi entrerà darà il massimo”, ha concluso il ct. SportFace.

...ss, infortunato alla coscia, ma tra i probabili assenti il ct delha citato i difensori Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui, oltre all'attaccante Youssef En - Nesyri.prevede per domani ...... o come lo stessoche si è insediato solo ad agosto. È la conferma implicita della legge ... ma fino a questo momento Argentina e Francia, e prima anchee Croazia, sono arrivate tra i ... Marocco, il ct Regragui: "Vogliamo vincere il Mondiale" Le due diverse visioni della finale per il terzo posto di Qatar 2022 da parte dei ct che hanno parlato in conferenza stampa ...