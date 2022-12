Marmolada | la procura di Trento chiede l’archiviazione dell’indagine I periti | “Evento non prevedibile”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A cinque mesi dalla tragedia della, quando un seracco si staccò provocando una strage, ladi, come riporta l’Ansa, ha chiestodel procedimento per disastro colposo che era stato aperto, senza indagati. Il 3 luglio scorso una frana di roccia e ghiaccio, staccatasi dal seracco sommitale, aveva travolto e ucciso undici persone. L’indagine era nata per chiarire eventuali responsabilità di coloro che potevano prevedere quanto accaduto e una risposta chiara su questo – come riporta il Corriere del Trentino – la fornisce la perizia di oltre 60 pagine depositata dai consulenti della, che ha richiesto una proroga sui tempi di consegna per la mole di materiale, fotografico e satellitare, che contiene. L’, dicono gli esperti dell’Università ...

Agenzia ANSA

TRENTO - Ladi Trento ha chiesto l'archiviazione del procedimento per disastro colposo che era stato ... in seguito al disastro del 3 luglio scorso sul versante trentino della, dove ...TRENTO - Ladi Trento ha chiesto l' archiviazione del procedimento per disastro colposo che era stato ... in seguito al disastro del 3 luglio scorso sul versante trentino della, dove ... Marmolada: Procura chiede archiviazione indagine disastro - Veneto Perizia dei consulenti: evento che non era prevedibile. Il 3 luglio la frana sul ghiacciaio con undici vittime ...TRENTO - La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione del procedimento per disastro colposo che era stato aperto, senza indagati, in seguito al disastro del 3 luglio scorso sul versante trentino de ...