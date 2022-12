Manovra | Cida | si abbatte solo su pensioni del ceto medio | pensionati si mobilitano

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Oggi più di 50milaaderenti a tutte le Federazioni di, la rappresentanza della dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, hanno dato vita ad una mobilitazione online per dire ‘no’ ad unainiqua, che continua a pesare su chi ha già dato molto e vuole che si ristabilisca un rapporto di fiducia e rispetto con lo Stato. “Le modifiche – ha affermato Stefano Cuzzilla, presidente– apportate al sistema di rivalutazione danneggiano ulteriormente chi oggi ha una pensione che è il frutto di anni di lavoro e contribuzione. Non è la prima volta che accade ma ora, in un contesto di inflazione a due cifre, che invece non fa distinzioni, le penalizzazioni suinon sono più sostenibili. Il punto non è negare il ...