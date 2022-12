Manovra | Boccia Pd | ' Precarizza le famiglie e umilia gli italiani | rischiamo conflitti sociali'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Scioperi , Francesco, senatore e commissario regionale del PD Campania, era a Napoli in Piazza Plebiscito per la manifestazione della Cgil Campania, insieme al segretario del PD Napoli, Marco ...

Scioperi , Francesco, senatore e commissario regionale del PD Campania, era a Napoli in Piazza Plebiscito per la ... L'esponente dem non ha perso occasione per criticare ferocemente la...Il Governo sembra voler continuare con la Quota 103, anche perché Natale sta arrivando e quindi i tempi per lasono ristretti. E finirà con l'essere prorogata anche Opzione donna , così ... Manovra, l’Ue boccia le misure bandiera: tetto al contante, condono, stop all’obbligo di pos e… Boccia: «I mutui delle famiglie sono alle stelle e il governo tace e tutti i demagoghi di destra che annunciavano ricette miracolistiche sono scomparsi davanti alla vergogna di questa manovra».È una promozione con diversi brutti voti quella arrivata da Bruxelles sulla prima legge di Bilancio del governo Meloni. Il parere della Commissione si conclude con un giudizio… Leggi ...